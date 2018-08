Le jeûne intermittent dangereux pour la santé ?

Fasting, ca vous dit quelque chose ? Fasting ou jeûne intermittent ou intermittent fasting sont des termes de plus en plus familiers. Ce phénomène très à la mode se présente comme étant une nouvelle façon de perdre de poids. Nombreux sont les adeptes. Mais est-ce réellement efficace et surtout n’est-ce pas contestable pour votre santé ?