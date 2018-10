Allemagne : Un Sénégalais arrêté pour harcèlement sexuel présumé

Un Sénégalais de 46 ans a été arrêté hier, mardi 23 octobre, en Allemagne pour harcèlement sexuel et séquestration présumés d’une Allemande. Les faits ont eu lieu dans la ville de Sülz en Cologne.

SelonLes Échos, qui donne l’information, le mis en cause aurait menacé et forcé sa victime de 21 ans à rester pendant plus d’une heure dans un appartement.

Le Sénégalais, dont le nom n’a pas été dévoilé, ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, indique le journal. Sorti de prison, il y a seulement trois mois, il serait classé dans la catégorie des “délinquants sexuels prédisposés aux rechutes”. Placé sous surveillance, il a été présenté à un juge ce mardi.