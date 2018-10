Qui est le meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions ?

Le Bosnien Edin Dzeko, auteur des deux premiers buts de l’AS Rome face au CSKA Moscou (3-0) mardi, a rejoint le Barcelonais Lionel Messi, blessé et absent pendant trois semaines, en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions. Le duo compte une unité de plus que l’Argentin Paulo Dybala, auteur du but de la victoire de la Juventus Turin à Old Trafford, devant Manchester United (1-0).

De son côté, le recordman de la C1, Cristiano Ronaldo, n’a toujours pas trouvé le chemin des filets pour la Juventus et son total historique est bloqué, pour le moment, à 120 unités. Enfin, Karim Benzema, qui a ouvert le score pour le Real devant Viktoria Plzen (2-1), a grimpé au 4e rang historique avec 57 buts.

Classement des buteurs à l’issue de la 3e journée:

5 buts: Dzeko (AS Rome), Messi (Barcelone)

4 buts: Dybala (Juventus)

3 buts: Neymar (Paris SG)

2 buts: Griezmann (Atlético Madrid), Icardi (Inter Milan), Klonaridis (AEK Athènes), Kramaric (Hoffenheim), Krmencik (Viktoria Plzen), Lewandowski (Bayern Munich), Mazraoui (Ajax Amsterdam), Kylian Mbappé (Paris SG), Moraes (Shakhtar Donetsk), Pjanic (Juventus), Pogba (Manchester United), B. Silva (Manchester City), D. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Under (AS Rome), Vlasic (CSKA Moscou)

1 but: Agüero (Manchester City), Bale (Real Madrid), Batshuayi (Valence CF), Belfodil (Hoffenheim), Benzema (Real Madrid), Bruun Larsen (Dortmund), Cavani (Paris SG), Chalov (CSKA Moscou), Cornet (Lyon), Costa (Atlético Madrid), Coutinho (Barcelone), Dembele (Lyon), O. Dembélé (Barcelone), Depay (Lyon), Derdiyok (Galatasaray), Di María (Paris SG), Dubois (Lyon), Embolo (Schalke 04), Eriksen (Tottenham), Fekir (Lyon), Gimenez (Atlético Madrid), Grandsir (Monaco), Grillitsch (Hoffenheim), Grimaldo (Benfica), Groeneveld (Bruges), Hoarau (Young Boys), Hrosovsky (Viktoria Plzen), Hummels (Bayern Munich), Inan (Galatasaray), Insigne (Naples), Isco (Real Madrid), Ismaily (Shakhtar Donetsk), Javi Martinez (Bayern Munich), Joelinton (Hoffenheim), Kane (Tottenham), Kluivert (AS Rome), Koke (Atlético Madrid), Lamela (Tottenham), Laporte (Manchester City), Marcelo (Real Madrid), Marega (Porto), Mariano (Real Madrid), Marin (Etoile rouge de Belgrade), Martial (Manchester United), Maycon (Shakhtar Donetsk), McKennie (Schalke 04), Meunier (Paris SG), Milner (Liverpool), Nainggolan (Inter Milan), NDombèlé Alvaro (Lyon), Nordtveit (Hoffenheim), Otávio (Porto), Paco Alcácer (Dortmund), Pulisic (Dortmund), Rakitic (Barcelone), Reus (Dortmund), Roberto Firmino (Liverpool), Rodriguez (Galatasaray), Rosario (PSV Eindhoven), Sanches (Bayern Munich), Seferovic (Benfica), Semedo (Benfica), Sturridge (Liverpool), B. Traoré (Lyon), van de Beek (Ajax Amsterdam), Vecino (Inter Milan)