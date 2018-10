Électrification rurale: un village de la commune de Yaye Fatou Diagne voit la lumière, cent ans après

Les habitants de cette localité du Saloum n’ont dû leur salut qu’au PUDC et à la volonté affichée par leur maire de leur offrir de meilleures conditions de vie et d’existence. Ces populations disposent désormais de 13 kilomètres de réseau électrique et de 81 lampadaires grâce à un financement du PUDC à hauteur de 100 millions de Francs CFA. Une réalisation qui fait véritablement entrer les populations du village de Ngoloum dans la modernité.

La cérémonie officielle de lancement de l’éclairage public a eu lieu en présence des autorités locales, coutumières ainsi que des femmes qui ont massivement participé à la fête. Une manière pour le Directeur général du PUDC, Mr Cheikh Diop, très satisfait, de déclarer : « C’est une importante localité qu’il fallait électrifier sur un investissement de plus de 100 millions de Francs CFA. Ceci va améliorer la sécurité dans la localité de Ngoloum et ses environs, mais aussi créer les conditions de l’essor d’une économie. »

Visiblement très satisfaite elle aussi, Mme Yaye Fatou Diagne d’ajouter : « Le Président Macky Sall, vient de faire renaitre l’espoir à Ngoloum. La première fois que je suis venue à Ngoloum, il y a quelqu’un qui m’avait dit que ce village ne faisait pas partie du monde, on s’appelle « Khar Yalla Scale», parce qu’il n’y avait aucune perspective, aucune dynamique, aucune ressource. Mais quand nous avons fait le diagnostic de la Commune, nous avions jugé nécessaire que l’électrification de Ngoloum était impérative pour le développement de notre commune. Et le PUDC est la résultante, la maitrise par le Président de la République des déficits qu’il y a dans notre pays, et je crois que la présomption de ses déficits là est d’un courage à saluer. Le président Macky Sall a commencé ce travail-là en mettant en place le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), qui vient manifester son intérêt pour électrifier, sortir de l’émoi du non espoir des localités comme Ngoloum… »

«Le Président Macky Sall vient d’enlever la plus grosse difficulté de la commune de Ngathie Naoudé. L’électrification de ce village suffit comme bilan », dit-elle.