Magal de Touba : Paiement des salaires et pensions du mois d’octobre à partir d’aujourd’hui

Une bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les retraités. Le gouvernement a décidé d’avancer le paiement des salaires et des pensions du mois d’octobre à cause de la célébration, ce dimanche du Grand Magal de Touba. Ainsi, les salaires et les pensions seront virés dans les banques dès ce jeudi, 25 octobre 2018 par le ministère de l’Economie et des Finances. C’est l’instruction donnée par le président de la République, Macky Sall «dans la perspective du Grand Magal de Touba et dans le souci permanent d’accompagner les agents, conformément à la politique sociale de l’Etat», selon le communiqué des services d’Amadou Bâ.