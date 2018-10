RIYADH FUTURE INVESTMENT INIATIVE SUMMIT : Allocution du Président de la République Macky SALL

Altesses,Chers Collègues,Mesdames, Messieurs,

Je voudrais d’abord remercier le Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz al Saoud, pour son aimable invitation et pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé.

Je me réjouis de prendre part à ce Forum de Riyadh sur l’investissement qui s’inscrit dans la dynamique du Programme de développement économique et social d’Arabie Saoudite à travers la Vision 2030.

En plus des excellentes relations d’amitié et de coopération qui lient notre pays à l’Arabie Saoudite, le Sénégal soutient toute initiative visant la promotion de l’investissement ; parce que nous estimons que l’investissement est la source principale de financement qui favorise la croissance et assure le développement économique à long terme.

C’est dans cet esprit que nous avons lancé en février 2014 le Plan Sénégal Emergent (PSE), comme nouvelle stratégie de développement économique et sociale, axée sur l’investissement et le partenariat.

Avec le PSE, nous avons l’ambition de réaliser un taux de croissance annuel d’au moins 7% sur la durée, pour atteindre l’objectif d’émergence à l’horizon 2035.

Le PSE repose sur trois axes :

1. la transformation structurelle de l’économie sénégalaise, par la mise en valeur optimale des secteurs de l’agriculture, des infrastructures, de l’énergie, des mines, du tourisme, des Tic et de l’habitat ;

2. la valorisation du capital humain, en investissant davantage dans l’éducation et la formation aux métiers, la santé et l’inclusion sociale ;

3. le renforcement des politiques publiques qui garantissent la paix, la stabilité, la sécurité et la bonne gouvernance.

Après quatre ans de mise en œuvre du PSE les performances de l’économie sénégalaise se sont nettement améliorées ; le taux de croissance, en progrès constant, est passé de 4,6%, en 2014, à 6,8% à la fin de l’année 2017 avec une perspective de 7% en 2018.

Notre ratio d’endettement reste maintenu en dessous de 60%, alors que la norme communautaire de l’Union économique et monétaire de l’ouest africain est de 70%.

A titre illustratif, plusieurs projets d’infrastructures dans le cadre du PSE ont été achevés ou sont en cours, dont :

➢ un nouveau pôle urbain érigé à 30 km de Dakar ;

➢ des infrastructures routières et autoroutières dont une nouvelle autoroute qui sera inaugurée en décembre ;

➢ un aéroport international opérationnel depuis décembre 2017 ;

➢ une ligne de Train Express Régional dont le chantier sera achevé en janvier 2019 ;

➢ et deux nouveaux projets de ports.

Nous procéderons en décembre prochain, à Paris, au lancement de la Phase II du Plan Sénégal Emergent. Nous présenterons à cette occasion le Plan d’Actions Prioritaires du PSE sur la période 2019-2023. J’invite tous nos partenaires publics et privés à prendre part à cette rencontre.

S’agissant de l’environnement des affaires, le Sénégal a mis en œuvre plusieurs réformes pour faciliter la création d’entreprises, le transfert de propriété, l’accès à l’électricité et l’octroi du permis de construire.

Des avantages incitatifs sont aussi octroyés dans les Zones économiques spéciales pour stimuler l’investissement.

Avec ses performances dans l’amélioration de l’environnement des affaires, le Sénégal est l’un des 5 meilleurs réformateurs africains selon le dernier classement Doing business de la Banque mondiale, et bénéficie de la note B+/B de Standard and Poor’s.

La sécurité des affaires au Sénégal est également confortée par une tradition de stabilité socio politique du pays. Depuis son indépendance en 1960, notre pays reste une nation fortement attachée à une tradition de démocratie apaisée et d’Etat de droit.

Il n’y a donc aucun risque particulier lié à l’investissement au Sénégal.

En ce qui concerne les opportunités d’investissement, elles se présentent dans plusieurs secteurs comme l’agro business, y compris la transformation des produits agricoles, les mines, l’habitat, les banques et assurances, le tourisme et l’hôtellerie.

Je rappelle à ce sujet que le Sénégal doit accueillir le Forum mondial de l’eau en 2021 et les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022.

Enfin, avec ses importantes découvertes de ressources pétrolières et gazières, dont l’exploitation est prévue à l’horizon 2021, le Sénégal offre des opportunités d’investissement dans la logistique et les services liés au pétrole et au gaz.

Je souhaite plein succès aux travaux du Forum et vous remercie de votre attention.