Visite du Khalife Thierno Madani Tall à la SEDIMA : « Vous avez dignement magnifié l’œuvre de Serigne Ahmadou Bamba »

Suite à une visite de courtoisie du Club des Investisseurs du Sénégal, le Khalife Thierno Madani Tall a tenu à se déplacer chez le Président dudit Club, M. Babacar Ngom, Président de la SEDIMA pour voir les réalisations de ce fleuron national qui a permis aujourd’hui aux populations sénégalaises d’accéder à la volaille à un prix très compétitif .

Lors de la visite de l’usine de production d’aliments de bétail et de farine, le Khalife a apprécié les nouvelles technologies qui permettent à la SEDIMA de couvrir convenablement le marché sénégalais. En compagnie de M. Babacar Ngom et de Mme Yacine Diop, ingénieur électromécanicienne, le Khalife Thierno Madani Tall a pu constater l’investissement lourd qui a été consenti par la société pour pouvoir accroître son niveau de production.

À l’issue de la visite pleine d’enseignements le Khalife Thierno Madani Tall a remercié le PDG de la SEDIMA pour sa vision, sa clairvoyance économique et son engagement pour la patrie : « À travers ce chef d’œuvre que vous avez bâti à partir de 120 poussins dans une petite chambre pour en arriver des années plus tard à cette société internationale, vous avez dignement magnifié l’œuvre de Serigne Ahmadou Bamba, il ne suffit pas d’avoir des diplômes mais aussi une vision et une détermination quotidienne pour atteindre de tels résultats ».

M. Babacar Ngom remerciera chaleureusement le serviteur de la Communauté Omarienne pour cet acte hautement symbolique et qui lui va droit au cœur, avant de lui demander de prier pour le personnel ainsi que pour sa propre famille à qui il a confié les rênes de la société aujourd’hui.