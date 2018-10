Laeticia Hallyday révèle pourquoi Johnny ne voulait pas ses enfants Laura et David  

Laeticia, la quatrième épouse de Johnny Hallyday continue de faire des révélations sur son défunt mari. Dans une interview qu’elle a accordée au magazine Paris match, elle affirme que c’est le rockeur qui a refusé de voir Laura et David.

Si Laura et David n’ont pas pu voir leur père avant sa mort, c’est de la faute du rockeur. Dans un entretien accordé à Paris Match, Laeticia affirme que Johnny ne voulait pas les voir . « J’ai demandé à nos médecins… de leur téléphoner, même s’ils n’avaient jamais été en contact avec eux. Je ne pouvais plus tout porter. Un docteur sait trouver les mots…J’ai passé la nuit à la clinique. Le lendemain, les amis m’ont rejointe, David et Laura aussi. Ils ont insisté pour aller dans la chambre, mais mon homme n’a pas compris…Il a refusé de les recevoir sans avoir le courage de leur dire » a t-elle déclaré.

Elle assure que le comportement de son mari ne trahissait pas un manque d’amour envers ses enfants. Il les aimait mais il ne voulait pas leur faire face dans cette situation alors qu’ils ne se voyaient pas beaucoup. « Ça le renvoyait à sa mort » a-t-elle expliqué. Laura et David n’ont pas compris l’attitude de leur père. Une fois encore son mari lui a laissé le soin de gérer cette situation. « C’est moi qui, encore une fois, ai dû porter cela, expliquer. Ce n’était pas facile. Leur peine était réelle. Ils avaient peut-être besoin de régler certaines choses avec leur père. Mais ils avaient eu toute une vie pour le faire. On ne peut pas réparer cinquante et un ans d’une existence et trente-quatre ans d’une autre en quelques jours » dit-elle.

Il faut signaler que le rockeur n’acceptait pas l’idée de mourir bien qu’il était à la porte de la grande faucheuse. Voir les gens venir à son chevet comme pour lui dire adieu l’insupportait à en croire Laeticia. Il lui a même demandé de sortir « tout le monde » de sa chambre convaincu qu’il n’allait pas mourir . « Dis-moi que je vais crever !… Je ne vais pas crever, moi, donc dis-leur qu’ils s’en aillent » a-t-elle rapporté au magazine.

Source: lanouvelletribune.info