TIGO au cœur du Grand Magal de Touba.

Cette démarche, inscrite dans l’agenda de Tigo depuis de nombreuses années, a été l’occasion pour l’entreprise de présenter officiellement sa contribution au Khalife général et au comité d’organisation du grand Magal de Touba. En effet, Tigo s’est engagé sur plusieurs fronts aux côtés des organisateurs.Pour participer au bon déroulement du Magal de Touba, Tigo a décidé de contribuer au bien-être des pèlerins en offrant aux autorités religieuses de la Ville Sainte des bœufs, des tonnes de riz, des centaines de litres d’huile nécessaires au « Berndel » des talibés.En plus de cela, ce sont plus de 70 000 bouteilles d’eau, 5000 nattes pour accueillir les pèlerins et des téléphones portables qui ont été apportés au Khalife Général des mourides Serigne Mountakha MBACKE, au Khalife Général des Baye FALL Serigne Cheikh Dieumbe FALL, à Serigne Bassirou Abou Khadre MBACKE, Président du comité d’organisation du grand Magal de Touba, à Serigne Abdou Karim Fallilou MBACKE ainsi qu’aux familles religieuses et aux autorités de la ville de Touba.Comme à l’accoutumée, Tigo, en tant que partenaire privilégié de Touba, a encore cette année renforcé son dispositif technique afin d’assurer un excellent réseau aux millions de fidèles en leur permettant de rester connectés avec leurs proches partout dans le monde et à moindre coût.Le Khalife Général Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a rendu un vibrant hommage à Tigo. Il a remercié Tigo pour son soutien permanent auprès de la communauté mouride et a renouvelé ses vœux et prières pour l’ensemble du personnel.Tigo remercie Serigne Mountakha Bassirou Mbacké et l’ensemble des autorités religieuses de Touba pour leur accueil chaleureux et souhaite un excellent Magal à toute la population sénégalaise.

