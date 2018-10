TOURNÉE ÉCONOMIQUE : La Cojer décerne son satisfécit à Macky Sall et l’invite à demeurer sourd aux élucubrations d’une opposition en manque d’arguments

Depuis son arrivée au pouvoir, faut-il le rappeler, le Président Macky Sall a impulsé une nouvelle dynamique dans le pilotage des dossiers de l’Etat. Cette initiative, qui consiste à aller s’enquérir du niveau d’avancement de certains chantiers de l’Etat, inaugurer des infrastructures publiques, montre, à suffisance, sa détermination jamais faiblie à bâtir des territoires d’égale dignité comme cela est indiqué dans l’Acte 3 de la Décentralisation.

A Kolda, des centaines de kilomètres de routes, à l’instar de la boucle du Foulada, sont construits sans oublier l’inauguration de la Grande mosquée financée par le Président Macky Sall. Des soutiens conséquents sont aussi apportés aux femmes, pour les soulager de la pénibilité de leurs travaux, ainsi qu’à la jeunesse. A Sédhiou, la boucle du Falémé a été rénovée.

A Ziguinchor, le Gouvernement de la République du Sénégal a exprimé la ferme volonté de relancer le secteur touristique à travers toutes ses filières. Près de 2 milliards de nos francs ont été décaissés par l’Etat pour la reconstruction du marché Tilène dévasté récemment par un violent incendie. De plus, l’espoir renaît grâce à de nombreuses initiatives de relance des activités au niveau de la région naturelle de la Casamance.

Pour toutes ces initiatives, largement salutaires, nous, Jeunesses républicaines, encourageons et félicitons Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, pour ses efforts multiformes et porteurs d’espoir. La COJER invite le chef de l’Etat et son gouvernement, à demeurer sourds aux élucubrations d’une opposition en manque d’arguments. Ces oiseaux de mauvais augure, vrais brigands coléreux, brûleurs d’épaves, durcis ne peuvent nous détourner de notre voie qui est d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des citoyens

Fait à Dakar, le 23 Octobre 2018

La COJER Nationale