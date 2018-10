Magal 2018 : Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le serviteur de tous les Khalifes      

Le huitième Khalife de Serigne Touba, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aura eu la particularité d’avoir servi tous les Khalifes de la confrérie mouride ou presque .Ce 18 SAFAR 2018 coïncidant avec son Khalifat a débuté le 10 janvier 2018.Humble, courtois et doté d’une solide connaissance coranique, ce guide religieux qui s’est toujours considéré comme un « talibé »à cause de son humilité, est le deuxième fils du troisième fils de Serigne Touba, Serigne Bassirou Mbacké.

Né à Darou Kayel il y a 85 ans, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le nouveau Khalife général des mourides a toujours été aux côtés de son père durant son jeune âge, avant d’être confié à Serigne Mor Mbaye Cissé à Diourbel. C’est là-bas qu’il a maîtrisé très tôt le Saint Coran. Il a aussi fréquenté d’autres grands «daaras» pour apprendre le Coran, comme celui de Serigne Modou Dème. «Serigne Mountakha fait partie, depuis longtemps, des plus grands érudits mourides. Courtois, affable et doté d’un grand sens de l’écoute, cet érudit de Darou Minam est élevé au rang de Khalife de Serigne Touba à cause de sa modestie et de son humilité. En atteste sa propension à dire qu’il n’aspire pas à être une autorité mais plutôt vivre sous une autorité. Il est le frère de Serigne Moustapha et de Serigne Issakha. Son père a vu le jour en 1895 au moment de l’exil de Serigne Touba au Gabon. Avant de partir, le fondateur du Mouridisme a recommandé qu’il lui soit donné le nom de Bassirou à sa naissance. Et cette précision de taille du fondateur du mouridisme n’est pas fortuite. Son hobby, c’est de parler du mouridisme, de l’amour de Dieu, de son Prophète (PSL) et de Serigne Touba. Mais la singularité de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, c’est qu’il a apporté son soutien à tous les Khalifes de Serigne Touba qu’il a connu. Il était d’ailleurs très proche de Serigne Saliou Mbacké et chambellan de Serigne Sidy Makhtar Mbacké le défunt Khalife qu’il a succédé. Vivant de « Ndigel » et de soumission à l’œuvre de Serigne Touba, le huitième Khalife des mourides souhaite construire une université Islamique à Touba. L’éducation islamique et les enseignements de Serigne Touba restent un domaine qui lui tient à cœur. Sa transversalité vis-à-vis des Khalifes de Serigne Touba lui vaut aujourd’hui d’être Khalife général. Et ce 18 SAFAR 2018 coïncidant avec son Khalifat, il le mène avec humilité mais aussi dévouement à l’œuvre du prophète Mohameth (Psl) et à son serviteur Khadimou Rassoul.