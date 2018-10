Rappel à Dieu de Sokhna Bally : Une délégation du Ps conduite par OTD au domicile de la défunte

Suite au rappel à Dieu de Sokhna Bally Maï, le Président Ousmane Tanor Dieng et son épouse se rendent à Touba en ce moment. Quelques heures après l’enterrement de sa regrettée soeur et amie, Monsieur Dieng,Secrétaire général du Parti socialiste avec à ses côtés le secrétaire national du Ps à la communication et Porte Parole, le député maire Vilane se rend à la résidence de la défunte pour y communier avec Serigne Makhfouz, frère de Sokhna Baaly et en présence des enfants ( Astou et Abdou Lahad Mbacké ). Monsieur le Président du HCCT a toujours été considéré comme un fils de Sokhna Maïmouna Binetou Khadimou Rassoulilahi.