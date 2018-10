Consultations gratuites à Touba: Des cas de diarrhée et de grippe décelés      

Malgré tout le bruit qui courait sur l’épidémie de dengue, il y eu plus de peur que de mal. Et les consultations gratuites qui ont eu lieu à l’endroit des pèlerins ont relevé des cas de diarrhée et de grippe

Les pèlerins ont pris d’assaut les lieux destinés aux consultations gratuites à Touba. Ici, les techniciens de la santé se sont portés volontaires pour offrir des soins de dans le cadre du Grand Magal qui sera célébré demain. L’émergence de la Dengue incite à faire un tour au box des hôpitaux Dantec et Principal pour voir comment évolue la situation. D’après nos interlocuteurs sur place, aucun cas de dengue n’a été noté pour le moment. Les principales pathologies affectant les aptiens sont la diarrhée et grippe …