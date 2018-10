L’opérateur de téléphonie mobile Orange réalise un chiffre d’affaires de 4 milliards par an via son service « Dalal Tones », un choix de styles musicaux, apprend-on de Source A.

Orange amasse une manne financière non négligeable grâce à son service « Dala Tones » qui consiste à mettre à la disposition des abonnés un choix de styles musicaux à partir de 12 Francs CFA par jour ou 350 F par mois.

Source A aurait contacté le directeur de Com de la Sonatel pour en savoir davantage sur ce profit mais ce dernier a déclaré n’être pas autorisé par la direction à se prononcer.

En tout cas, si les chiffres avancés par Source A sont avérés, on peut dire que le service « Dalal Tones » est une vraie « vache à lait » pour Orange.