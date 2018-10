(ENTRETIEN) Absatou Kane Diop, Directrice SUNU DIASPORA : « Pourquoi je me bats pour que les Sénégalais de l’extérieur disposent de logements décents »

Le groupe Sunu Diaspora organise les 09 et 10 novembre prochain, un forum sur l’Habitat et l’investissement des Sénégalais de l’Extérieur à Dubai. Troisième du genre, cet évènement destiné à la Diaspora revêt un caractère particulier cette année. Selon sa promotrice qui a accordé un entretien exclusif à Dakaractu, l’occasion sera mise à profit pour lancer la Cité de la Diaspora. Un concept nouveau qui vient à son heure d’autant que plus d’un émigré aspire à un logement décent. Avec son équipe, Absatou Kane Diop ou Madame Diaspora entend ainsi mettre à la disposition des coopératives d’habitat des toits. Mieux, ceux d’entre les Sénégalais de l’Extérieur qui envisagent de s’installer au Sénégal trouveront en Sunu Diaspora des partenaires fiables. Si la directrice de Sunu Diaspora consent tous ces efforts à l’intention de ses concitoyens de l’Extérieur, c’est pour leur éviter de vivre le sort qu’elle a vécu alors qu’elle était à la recherche d’un toit…