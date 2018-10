Maladie de la dengue à Saint-Louis : La région médicale annonce que les cas déclarés ont été guéris

Face à la presse, Abdourahmane Traoré responsable du bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé est revenu sur ce sujet qui terrorise la population. Selon M. Traoré sur les 6 cas présumés dont 3 confirmés de la maladie à Rosso-Sénégal, le responsable du bureau régional de l’éducation et de l’information pour la santé a précisé que les 3 cas ont été déclarés guéris plus un cas enregistré dans la commune de Saint-Louis.

Ainsi pour éviter la propagation de cette épidémie, les autorités médicales ont précisé que toutes les mesures ont été prises pour contrecarrer la maladie.

Abdourahmane Traoré de signaler que « Grâce au système de surveillance du ministère de la santé des moyens de détection très efficaces ont été mis en place, des équipes sanitaires sont assez préparées et assez bien motivées et mobilisées pour faire face à cette épidémie », a-t-il notifié.

Dans le même ordre d’idées, le responsable de l’EPS de Saint-Louis, a invité les populations à plus de vigilance et de prendre des mesures de prévention qui sont individuelles et aussi collectives. « Pour les mesures individuelles, Traoré conseille aux habitants de la région de porter des habits à manche longue car le moustique de la dengue pique principalement le jour. Il faut aussi favoriser l’utilisation de répulsif et de pulvérisation », a-t-il fait savoir. « Pour les mesures collectives, il faut éviter les eaux stagnantes favoriser la moustiquaire imprégnée et en cas de fièvre se rendre tout de suite à un poste de santé le plus proche », a-t-il encore indiqué.