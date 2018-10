Mimi Touré : « L’Afrique (…) ne tire pas suffisamment profit de ses ressources à cause de ses leaders… »

Aminata Touré était en visite à Havard Kennedy School. L’envoyée spéciale du président Macky Sall a déclaré, devant le président du corps professoral du projet sur l’avenir de la diplomatie, Nicolas Burns que “l’Afrique ne tire pas suffisamment profit de ses ressources à cause de ses leaders…“

Mimi Touré a ainsi invité les africains à apprendre de leur passé. Ce, dans les coopérations que l’Afrique noue avec ses partenaires ou dans la gestion de ses ressources, renseigne l’As.

« L’Afrique est un continent très riche mais qui ne tire pas suffisamment profit de ses ressources à cause de la mauvaise gestion de ses leaders. Il est inacceptable de laisser les choses en l’état. On doit progresser dans le sens de la gestion efficiente et transparente… », a déclaré Madam Touré.