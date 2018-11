Voici pourquoi vous devez dormir nu!

Ah c’est fou ! les scientifiques ne cesseront pas de surprendre l’humanité. Les habitués de pyjama et nuisette, pourraient dire adieu à ces habitudes après lecture de cet article.

Selon les scientifiques, il est mieux de dormir nu comme un ver de terre car selon eux cette pratique est idéal pour le corps humain.

Drôle que cela puisse paraître, c’est la façon la plus simple et naturelle de vous soigner sans payer quoi que ce soit.

Alors découvrons ensemble les retombées positives de dormir à poils dans un lit.

1- Protège la peau

Votre peau est plus saine lorsque vous dormez nu. En dormant nu, vous permettez à votre peau de respirer naturellement après avoir subi la chaleur et la transpiration dégagée la journée à cause de vos vêtements.

2- perdre du poids

Selon les scientifiques, dormir nu stimulerait le métabolisme et empêcherait l’apparition du diabète. En plus d’une activité physique et un régime alimentaire sain, vous pouvez perdre quelques kilos grâce à un sommeil dénudé.

3- Sommeil profond

Le fait de dormir à poils permet à votre corps de libérer l’hormone du sommeil ce qui profère un sommeil paisible et profond.

4- Organes sexuels sains

Pour éviter de chopper des bactéries suite à des transpirations de sous-vêtements trop serré, dormez à poils. Les scientifiques disent que cela améliore la qualité du sperme chez les hommes.