ENA : La promotion 2015-2017 restée sans salaire depuis bientôt un an

Depuis un an, les agents de l’administration issus de la promotion 2015-2017 de l’École nationale d’administration (Ena) n’ont pas reçu leur salaire. L’information est révélée dans un mail anonyme parvenu à Seneweb et où on souligne que cette situation cause aux concernés de réels préjudices.

Jointes par Seneweb, les responsables de l’Ena ont esquivé la question, signalant que le dossier est traité par le ministère de la Fonction publique et celui des Finances. Dans le mail anonyme, il est dit que la promotion 2015-2017 de l’Ena appelle ainsi les autorités à faire «le nécessaire pour corriger la situation puisque personne ne peut bien exercer ses fonctions sans salaire». La même source fait également savoir qu’ils n’accepteront pas d’«être des agneaux du sacrifice, si le pays traverse une tension de trésorerie».