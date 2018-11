Les nominations en Conseil des ministres du mercredi 7 novembre 2018

− Monsieur Mamadou Mounirou LY, Planificateur, précédemment Coordonnateur du Programme national de Lutte contre les Encombrements, est nommé Directeur de la Promotion de l’Habitat social (DPHS) au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie ;

− Monsieur Ousmane NGOM, titulaire d’un Master en Gestion et Finances publiques, précédemment Coordonnateur de la cellule de Passation des Marchés au ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement du ministère de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Téléservices de l’Etat ;

− Madame Néné Ly SOUMARE, Géographe-urbaniste, est nommée Inspecteur technique au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie, en remplacement de Monsieur Boubacar DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.