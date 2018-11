12 photos – Diaba Sora et Moussou deux bombes « made in Mali »  

Diaba Sora et Moussou sont sœurs et à l’image de Kim Kardashian et Kylie Jenner, elles sont très médiatisées.

Leur principal atout, c’est leur beauté, qui d’ailleurs ne souffre d’aucune remise en cause. A cela s’ajoute leur audace, celle de vivre à découvert en exposant leur vie sur les réseaux sociaux.

Ce qui leur a valu un certain succès et une notoriété incroyable.

Malgré les critiques concernant leur choix de vie, force est de reconnaître que les deux sœurs maliennes sont de vraies bombes, capables de désarmer bien des hommes.