Banque de l’Habitat du Sénégal: Dix agents arrêtés pour détournement présumé…

Une dizaine d’agents de la Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) dont des caissiers et un responsable ont été présentés vendredi dernier au parquet de Dakar. Ils ont été arrêtés la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane, suite à une plainte de leur employeur pour détournement présumé. L’Observateur qui donne l’information n’a pas fait de détail, mais signale que c’est une forte somme d’argent constaté dans leurs livres. Le journal ajoute que les mis en cause bénéficient d’un retour de parquet et seront de nouveau présentés, ce matin au Procureur pour être fixés sur leur sort.