Débat houleux entre Abdoulaye Makhtar Diop et Babacar Fall  

ABDOULAYE MOKHTAR DIOP CLASHE BABACAR FALL

«Vous entrez dans un débat malsain»

Abdoulaye Mokhtar Diop n’apprécie guère qu’on le traite de vulgaire transhumant qui veut bouffer à tous les pouvoirs. Et Babacar Fall, animateur du Grand Jury de la Rfm, l’a appris à ses dépens. Pour avoir dit que le Grand Serigne de Dakar est en train de faire pour Macky Sall ce qu’il faisait exactement pour Wade en 2011-2012 et contre Macky Sall, le journaliste a eu droit à un recadrage en règle. «Vous entrez dans un débat malsain», lui dit-il. Et Babacar Fall a eu droit à un rappel historique de l’entrée d’Abdoulaye Mokhtar Diop dans le gouvernement de Wade et son adoubement par Macky Sall. Comme pour se laver à grande eau, l’ancien ministre de la Modernisation de l’Etat sous Diouf, de la Fonction publique sous Wade et actuel vice-président de l’Assemblée nationale, a refusé d’être coupé dans sa dynamique d’explication.