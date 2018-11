Le Sénégal, troisième meilleur taux de croissance économique d’Afrique

Le Sénégal affiche l’un des taux de croissance les plus élevés en Afrique. Selon les perspectives économiques pour l’Afrique, publiées par le Fonds monétaire international (Fmi), et repris par Les Échos, le Sénégal affiche le meilleur taux de croissance du continent avec 6,7%. Le pays est devancé par le Rwanda (2ème avec 7,8%) et l’Ethiopie (1ère avec 8,5%).