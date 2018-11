Ousmane Tanor Dieng à Ndiassane : « Macky SALL est le meilleur profil qu’on puisse avoir pour le pétrole et le gaz…»  

Ousmane Tanor Dieng, président du HCCT est d’avis que le Président Macky est le meilleur profil pour gérer le pétrole et le gaz. Selon lui, le Chef de l’Etat est un ingénieur diplômé de l’Institut français du pétrole.

Le Secrétaire général du parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng croit dur comme fer qu’il ne peut y a voir meilleur profil que celui qui a obtenu un diplôme sur le pétrole et que tu sois Chef de l’Etat du Sénégal présentement. Allusion faite à Macky Sall. « En tant qu’ingénieur géologue, diplômé de l’Institut français du pétrole, c’est le meilleur profil qu’on puisse avoir pour le pétrole et le gaz… », telle est la conviction du président du Haut Conseil des collectivités territoriales(Hcct).

Le secrétaire général du Parti Socialiste a présenté ce matin les condoléances des hauts conseillers du Sénégal au nouveau Khalife de Ndiassane et à la Oumah Islamique, suite au rappel à Dieu de El Hadj Mame Bou Mamadou Kounta.