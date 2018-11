Antoine Gouzee de Harven: “Les revenus des cybercriminels sont évalués à 400 milliards de dollars par an”

« La cybercriminalité est un des fléaux majeurs de la criminalité auxquels tous les pays font face. C’est un fléau dont les revenus et la capacité de nuisance sont évalués à 400 milliards de dollars par an dans le monde », a révélé Antoine Gouzee De Harven, attaché et coordonnateur régional de la sécurité intérieure de l’Union européenne, qui estime que la cybercriminalité est un frein au développement et à la croissance économique.

« Le Sénégal en ligne de front »

Pour sa part, Manuel de Almeida Pereira, Manager du projet, a dénoncé le fait que certains pays africains n’ont aucune législation sur la cybercriminalité. Il s’agit de la Guinée Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali et la Gambie. Il exhorte ces pays à avoir une législation conforme aux standards internationaux dans la lutte contre la cybercriminalité.

Il a, par ailleurs, apprécié la législation sénégalaise dans la lutte contre la cybercriminalité. Le Sénégal, poursuit-il, est le premier pays dans l’espace Cedeao qui a adhéré à la convention de Budapest. Egalement, il a ratifié la convention de Malabo. « Le Sénégal a une législation très bonne en conformité avec la convention de Budapest. Le Sénégal est en ligne de front dans la lutte contre la cybercriminalité », s’est réjoui M. Pereira.

emedia.sn