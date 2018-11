Casamance : Un chef de village et son neveu égorgés, un suspect arrêté

Ils ont été tués à coups de machette au milieu de leurs troupeaux dans la forêt, raconte un témoin à L’Observateur. Le mobile de ce double crime n’a pas été établi dans l’immédiat. Mais selon SourceA qui cite les témoins, ils ont été égorgés par leurs bourreaux. Lesquels ont emporté avec eux dans leur retraite, une bonne partie du troupeau. Le journal rapporte que dans la soirée, la gendarmerie appuyé par l’armée a interpellé un homme suspecté d’avoir pris part au massacre.

Mariés, Abdoulaye Sagna et son neveu Seyni laissent derrière eux respectivement une épouse et 5 et 4 enfants.