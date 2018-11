Macky Sall prêt à amnistier Karim et Khalifa Sall s’il est réelu

La source se demande si le projet ne vise pas à faire patienter Karim Wade, candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (PDS) ? Surtout après la fumeuse sortie de Wade-père qui ne badine plus avec la candidature de son fils. « Je suis Secrétaire général d’un parti qui a investi son candidat et qui n’est pas prêt de se plier sous les exigences de Macky Sall qui ne souhaite pas se retrouver face à Karim et, de ce fait, a procédé aux montages les plus abracadabrants, pour éliminer un adversaire potentiel, au prix de la violation des principes les plus élémentaires du droit. Notre position est claire. Le PDS n’a pas de Plan B et, si Macky Sall insiste à vouloir éliminer notre candidat, nous lui opposerons une farouche résistance. »