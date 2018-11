Condamnation de Karim Wade : Les Nations-Unies annulent l’arrêt de la CREI

« …La déclaration de culpabilité et de condamnation (de Karim Wade) …doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques », lit-on sur la page facebook de Me Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais.Et enfin, le comité « enjoint l’Etat du Sénégal de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus à l’avenir ».

Cela signifie en clair que la décision du Comité ôte toute sa valeur et toute sa portée à l’arrêt de la CREI. Cet arrêt n’a plus le caractère définitif invoqué par les autorités sénégalaises. Il impose un réexamen des faits reprochés à Karim Wade et des preuves fournies par lui. La base de la tentative de sa radiation des listes électorales s’est effondrée.

Leral