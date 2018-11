Griezmann explique pourquoi il a refusé le Barça pour rester à l’Atlético Madrid

Après une longue saga, Antoine Griezmann a finalement dit non au FC Barcelone pour rester à l’Atlético Madrid l’été dernier. Il explique ce choix.

C’était une très longue saga qui avait tenu en émoi les supporters de l’Atlético et aussi, ceux du FC Barcelone. #LaDecision, la fameuse. Et la décision de Griezmann était finalement de rester à l’Atlético Madrid malgré la convoitise affichée du FC Barcelone.

Le Barça, un club d’une plus grande envergure, que Griezmann a pourtant refoulé pour rester chez les Colchoneros. Au micro du Canal Football Club ce dimanche, le champion du monde avec les Bleus en Russie l’été dernier donne ses raisons.

“Difficile de refuser le Barça ? Très difficile. T’as le Barça qui te veut, qui t’appelle, qui fait passer des messages, que ce soit les joueurs ou avec ma famille. Après il y a le club ou t’es bien, t’es un joueur important qui construit un projet autour de toi. Ils font les efforts pour que je reste. Ce qui a fait pencher la balance ? De voir mes coéquipiers et surtout le coach après un match ou j’étais sifflé, il est venu à la maison par surprise pour me calmer et parler avec moi et montrer que j’avais sa confiance”, raconte Griezmann.

“Inconsciemment, le fait d’être le lieutenant de Messi ça a peut-être joué. Mais mes coéquipiers et les gens du club ont tout fait, sont venus me parler, ont augmenté mon salaire. Ils ont tout fait pour montrer que c’était ma maison et qu’il ne fallait pas que je parte. C’était vraiment des moments compliqués, surtout pour ma femme où je la réveillais à 3h du matin pour en parler”, explique encore l’ancien joueur de la Real Sociedad.