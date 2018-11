Bond de 39, 4 % des importations sénégalaises en septembre (ANSD)

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) fait état d’une hausse de 39, 4 % des importations à la faveur de l’augmentation de la valeur des achats nationaux ayant atteint 338, 7 de francs Cfa, contre 243 milliards le mois précédent.

“Les importations du mois de septembre 2018 se sont relevées de 39,4 % en passant de 243 milliards de FCFA au mois d’août, à 338,7 milliards de FCFA en septembre”, a notamment annoncé l’ANSD dans son Bulletin mensuel d’analyse du commerce extérieur du Sénégal.

“Cette hausse est imputable au relèvement des achats à l’extérieur de matériels de transport (35,5 milliards de FCFA contre 4,6 milliards de FCFA au mois précédent), d’huile brute de pétrole (45,8 milliards de FCFA contre 0,01 milliard de FCFA), de camions et camionnettes (8,2 milliards de FCFA contre 4,1 milliards de FCFA) et d’autres machines et appareils (24,1%)”, mentionne le rapport consulté à l’APS.

Néanmoins, la réduction des importations de matières plastiques artificielles (16,6%) et de produits pétroliers finis (6,9%) a atténué cette tendance haussière, alors que comparées au mois de septembre 2017, les importations ont augmenté de 19, 2 % (en variation annuelle), rapporte le document.

S’agissant du cumul des importations à la fin du mois de septembre, l’ANSD a relevé une hausse de 10, 5 % par rapport à la même période de l’année précédente, avec une valeur financière qui est passée de 2595, 5 milliards de francs CFA en septembre 2017, à quelque 2869 milliards à la même période en 2018, précise-t-on de même source.

Les principaux produits importés, au cours du mois de septembre 2018, sont les huiles brutes de pétrole (45,8 milliards de FCFA), les autres matériels de transport (35,5 milliards de FCFA), les produits pétroliers finis (34,1 milliards de FCFA), les autres machines et appareils (18,0 milliards de FCFA) et les métaux communs (14,9 milliards de FCFA).

Dans le même temps, la Chine (20, 4%), le Nigéria (13, 6 %), la France (10, 7 %), les Pays-Bas (5,8 %) et la Belgique (5,3%) ont été les principaux pays fournisseurs du Sénégal, selon l’ANSD.