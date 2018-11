RECHERCHE – Le Togolais Gammadigbe remporte le prix Abdoulaye Fadiga de la Bceao

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest a décerné, ce mardi, le prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. Et pour cette sixième édition, c’est M. Vigninou Gammadigbe, qui a été primé. De nationalité togolaise, doctorant à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Lomé. Il a été primé pour sa production intitulé «Survie des banques de l’UEMOA : les nouvelles exigences de fonds propres sont-elles pertinentes?»

«Cette étude analyse le rôle des fonds propres réglementaires dans la survie des banques de l’Uemoa afin d’en déduire la pertinence des nouvelles normes bâloises entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Elle traite d’un thème d’actualité et la problématique apparaît claire et pertinente. La revue de la littérature est adaptée et satisfaisante. La méthodologie utilisée est novatrice, bien présentée et justifiée», a expliqué M. Adama Diaw, président du comité de lecture et membre du Jury.

La cérémonie de remise du prix a été présidée par le Gouverneur de la Bceao, Tiémoko Meyliet Koné, lui-même. Ayant rendu un vibrant hommage à Abdoulaye Fadiga, premier Gouverneur de la Bceao, il a promis le soutien de son institution aux lauréats.