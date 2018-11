Grève de and gueusseum : Diouf Sarr menace de couper les salaires

Les travailleurs du secteur de la santé sont prévenus. Leur tutelle menace de priver de salaire ceux qui s’aventureraient à suivre le prochain mot d’ordre de grève de And Guesseum, le 26 novembre.

«C’est trop, 15 plans d’actions. L’Etat sera obligé de prendre toutes les dispositions pour que le Pev se passe normalement, prévient le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Mais aussi pour que les agents qui, éventuellement, ne travailleraient pas, que la loi soit respectée. Parce que quand on travaille pas et qu’on se permet de rester des mois sans travailler, on doit pouvoir rester des mois sans salaire.»

Le ministre explique que l’Etat s’est penché sur les 14 points de la plateforme revendicative du cadre syndical. Aujourd’hui, admet-il, il reste un point central qu’est le régime indemnitaire. «L’Etat a demandé d’étudier cette question de manière transversale. Et si cela n’agrée pas nos partenaires sociaux cela me semble curieux», indique le ministre dont les propos ont été rapportés par la Rfm.