L’UCAD invite 100.000 alumni à une collecte de fonds

L’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) de Dakar a lancé lundi l’initiative ‘’Delsi Nanu’’, dans le but d’encourager 100.000 diplômés de ses facultés, écoles et instituts de formation à contribuer au financement de ses activités, a constaté l’APS.

‘’Cette initiative visant d’anciens pensionnaires de l’UCAD permettra de faire revenir à l’Université Cheikh-Anta-Diop les 100.000 alumni des années 1950 à aujourd’hui’’, a dit son recteur Ibrahima Thioub, lors du lancement de l’initiative.

M. Thioub annonce la tenue d’une rencontre de cinq jours prévue à partir de samedi prochain (1er-5 décembre), à Dakar, pour ‘’collecter des fonds’’ et ‘’donner à la Fondation UCAD les moyens de ses ambitions, notamment la réalisation de projets au service de l’Université Cheikh-Anta-Diop’’.

Un dîner de gala sera donné le 3 décembre, au King Fahd Palace, un rendez-vous qui permettra aux diplômés de l’UCAD de discuter des ‘’missions de l’université (…) face aux défis actuels et futurs du continent’’, selon le recteur.

Il invite les alumni de l’Université Cheikh-Anta-Diop, c’est-à-dire ses diplômés, à ‘’faire preuve de reconnaissance’’ envers leur université, ‘’en participant à cette levée de fonds’’ destinée à ‘’refaire’’ de l’institution académique ‘’un centre d’excellence’’.

Certains alumni ont déjà soutenu cette collecte de fonds, selon le recteur, qui annonce les contributions financières du président malien Ibrahim Boubacar Keïta et de son homologue sénégalais Macky Sall, d’anciens étudiants de l’UCAD, qui ont respectivement offert 65 millions et 100 millions de francs CFA.

L’UCAD espère collecter un milliard de francs CFA auprès de ses diplômés, selon M. Thioub.

Les activités que va organiser la Fondation UCAD du 1er au 5 décembre vont coïncider avec la célébration du centenaire de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’onto-stomatologie de Dakar, premier établissement de la future Université de Dakar, devenue l’Université Cheikh-Anta-Diop le 30 mars 1987.

Il y aura, parmi les activités prévues, un colloque qui servira à ‘’retracer le siècle d’histoire’’ de cette université, de la création de l’Ecole de médecine de l’AOF à celle de la Faculté de médecine, de pharmacie et d’onto-stomatologie.

Ce sera l’occasion de ‘’faire un bilan’’ de l’UCAD et de ‘’dégager des perspectives pour la formation médicale en Afrique’’.

Le colloque aura pour parrain le défunt président de la Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui fut diplômé de l’Ecole de médecine de l’AOF, selon Ibrahima Thioub.

‘’Cette manifestation verra la participation de nombreux alumni du Sénégal et de la sous-région, avec la présence (…) du président de la République, Macky Sall, et de ses homologues malien et béninois, Ibrahim Boubacar Keïta et Patrice Talon’’, annonce M. Thioub.