Grève des repreneurs, 20.000 étudiants de plus attendus : L’Université de Dakar au bord de l’asphyxie ?  

Le Président des cadres du Centre des œuvres universitaires Ndob Seck est d’avis que l’Université de Dakar est prête à exploser. Et pour cause, les repreneurs des restaurants asphyxiés par les dettes et au bord du gouffre, menacent de fermer porte sous peu. D’un autre coté, le collectif des amicales des étudiants met la pression sur la Direction du Coud pour l’ouverture sans délai de tous les restaurants des campus.

L’Université de Dakar n’en peut plus pour plusieurs rasions. Selon le Dr Ndob Seck, Président des cadres du COUD, le problème des restaurants universitaires est dû à un déficit budgétaire, puisque les charges fixes sont supérieures aux ressources disponibles. Les recettes internes ne permettant d’ailleurs pas de couvrir le manquement a-t-il dit avec une baisse constatée, est due en grande partie à la mesure du Président Sall de baisser les tickets de restauration et aussi d’augmenter le montant des bourses.

Une situation qui pousse à s’interroger sur la nécessité d’évaluer la privatisation de ces restaurants, qui dure depuis 24 ans.

Sur un autre registre, avec 4.000 nouveaux lits supplémentaires, 20.000 étudiants supplémentaires sont attendus au campus, alors que les mesures d’accompagnement ne sont pas pour le moment au rendez-vous. Une véritable bombe sociale à désamorcer le plus rapidement possible a dit le Président des cadres, d’autant plus que nous nous dirigeons vers une année électorale…