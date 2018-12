Royaume-Uni. N’Golo Kanté paie plus d’impôts que Starbucks et Amazon réunis

La hype N’Golo Kanté n’est pas près de s’arrêter.The Sun en rajoute une couche ce 24 novembre. D’après les calculs du tabloïd anglais, le milieu de terrain ne va pas tarder à s’imposer, non pas dans la bataille de l’entrejeu, mais dans celle du fisc britannique. Alors qu’il a signé un nouveau contrat à hauteur de 290 000 livres par semaine, soit environ 330 000 euros, et qu’il a refusé d’être payé via une société offshore, il payera bientôt 7,5 millions d’euros annuels d’impôts.

Ni une ni deux, le canard en profite pour titrer « Kanté paye plus d’impôts qu’Amazon et Starbucks réunis » . Une somme qui, toujours selon lui, « écrase les impôts controversés que doivent payer les grandes entreprises du pays » . Et de loin. En effet, Amazon, par exemple, ne verse qu’1,7 million de livres annuels au Royaume-Uni (1,9 million d’euros). The Sun conclut donc en encensant, une fois de plus, le Français : « Son envie de payer ce qu’il doit au Royaume-Uni ne fait que renforcer sa réputation d’homme le plus gentil du monde du football. » Parce qu’apparemment, payer ses impôts comme n’importe quel Français mérite une médaille…