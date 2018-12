Enfin, le Conseil constitutionnel tient son site web !  

C’est www.conseilconstitutionnel.sn, le site web du Conseil constitutionnel lancé ce lundi. L’objectif est d’informer le public de ses missions et décisions dans un langage « clair et simple« .

C’est officiel maintenant. Plus d’ambiguïté sur les missions et décisions relevant du Conseil constitutionnel. L’avènement du nouveau site web constitue « une source d’information officielle, viable et facilement accessible« , a souligné selon Aps, le président de l’institution Pape Oumar Sakho.

Le Garde des sceaux de lui emboiter le pas. « Ceux qui le souhaitent y trouveront, dans un langage clair et simple, une réponse à l’ensemble des questions qu’ils pourraient se poser sur le fonctionnement, les attributions et les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en toute matière et à toute époque« , a dit Ismaila Madior Fall.

Conseil constitutionnel sur la carte: