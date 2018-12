Visite à la prison de Rebeuss : Ce que Madické Niang et Khalifa Sall se sont dit

« Les deux candidats déclarés à la présidentielle de février 2019 ont longuement échangé, entre autres points, sur la situation du pays et le processus électoral, pour la tenue d’un scrutin libre et transparent, garant d’une stabilité sociale et du respect de l’Etat de droit », note le service de communication du candidat à la présidentielle de 2019.

Les deux hommes ont décidé de se revoir dans un proche avenir, avant la présidentielle de 2019.

IGFM