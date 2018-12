Arret sur images: Miss Wiri Wiri honore le Sénégal en …  

Concours « Miss University Africa » Miss Wiri Wiri remporte le prix du Président, le prix de la déléguée ayant récolté le plus de « j’aime » sur les réseaux sociaux, la meilleure vidéo de présentation et la meilleure vidéo sociale. Elle sort 4 éme parmi les 54 pays d’Afrique.

« L’aventure Miss University Africa fut extraordinaire, je n’ai même pas les mots pour exprimer tout ce que je ressens. Je suis sorti 4e parmi 54 pays de toute l’Afrique et j’ai gagné 4 prix : Le prix du Président, le prix de la déléguée ayant récolté le plus de « j’aime » sur les réseaux sociaux, le prix de la meilleure vidéo de présentation et le prix de la meilleure vidéo sociale. Je remercie Dieu avant tout et pour tout, ma famille pour le soutien et à tous ceux qui ont voté pour moi sur les réseaux sociaux qui m’ont permis de remporter ces prix. Je n’ai pas les mots… Merci à tout le monde !!!

Merci à tous pour votre soutien. Awma Senn fey 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 »