Enterrement de Sidy Lamine: Le gouverneur décide…  

Le gouverneur de Dakar prend fait et cause pour les enfants de Sidy Lamine. Il décide, en effet, que ce sera à Dakar. Une manière de couper l’herbe sous le pied des talibés niassènes et d’Ahmed Khalifa Niass qui avaient dit que ce sera à Kaolack. Si la mesure du gouverneur et les voeux des fils du défunt sont respectés, la levée du corps aura lieu demain à 10h suivie de l’enterrement à Yoff. Affaire à surveiller.