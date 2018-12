Tenue de leur congrès à « Dakar Arena » : Alioune Tine prend la défense du PUR

Le Directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Alioune Tine, est contre le refus des autorités au Parti pour l’unité et le Rassemblement (Pur) de tenir son congrès samedi prochain à Dakar Arena, à l’instar de Benno Book Yakaar. Selon l’ancien coordinateur du M23, ces pratiques antidémocratiques ne feront qu’attiser la tension dans le landerneau politique. «Dire que le Sénégal est une démocratie majeure et avoir une action discriminatoire entre les candidats à la présidentielle dans l’usage des infrastructures publiques, c’est semer inutilement les graines de tensions politiques», écrit le défenseur des droits humains sur Twitter. Aux yeux de M. Tine, l’État doit respecter impérativement l’absolue égalité de tous les candidats dans l’usage des infrastructures financées par l’argent public, l’argent des contribuables. L’ancien Directeur régional d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre pense que la justice doit être saisie pour annuler cette interdiction qui est un abus de pouvoir ou un excès de zèle.