VIH/SIDA : VERS UN CADRE OPÉRATIONNEL POUR RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES

Le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la Promotion du volontariat, Pape Gorgui Ndong, a suggéré la création d’un cadre d’actions au sein de son département, en vue de disposer d’un modèle opérationnel pour répondre aux préoccupations des jeunes engagés dans la riposte au VIH/Sida.

Dans cette perspective, il a notamment recommandé au Projet de promotion des jeunes (PPJ) de tout mettre en pratique pour créer ce cadre à travers une feuille de route, en collaboration avec le Conseil national de lutte contre le sida (CNLS).

Pape Gorgui Ndong clôturait mercredi les 2-èmes journées scientifiques du Sida au Sénégal (JSSS), à l’occasion desquelles une déclaration lui a été remise par les jeunes volontaires du CNLS.

Il a ainsi donné l’assurance de s’en référer au chef de l’Etat, Macky Sall, ainsi que celle du gouvernement d’exploiter avec “la plus grande attention’’ l’ensemble des résultats issus des échanges à l’occasion des JSSS.

“De par leur esprit et leur pertinence”, a-t-il souligné, ces journées ont constitué un cadre d’échange, de dialogue et de réflexion sur les innovations et perspectives nécessaires à l’atteinte des objectifs des trois 90, en vue d’éradiquer définitivement le sida au Sénégal d’ici à 2030.

Les 2-èmes JSSS ont donné l’occasion à de jeunes filles et garçons, garants d’une génération sans Sida, d’échanger à travers un forum, sur leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre la pandémie.

Il a promis de suivre avec intérêt la déclaration des jeunes volontaires du CNLS qui ont pris l’engagement de s’impliquer encore davantage aux côtés du CNLS et soutenir les efforts de l’ensemble de la communauté des acteurs de la réponse au VIH.

Les jeunes volontaires ont également promis, entre autres engagements, d’apporter leur contribution à la promotion du dépistage auprès des jeunes et au sein de la communauté des réseaux de jeunes.