Abdou Aziz Kébé, professeur de droit à l’Ucad: Le Port de Dakar, c’est 26 milliards de chiffres d’affaires

Selon lui, le contexte n’est pas favorable à une légèreté. A l’en croire, nous avons 21 entreprises nationales avec une dette de 316 milliards de francs CFA. « L’agence patrimoine bâti de l’Etat à 49 milliards de budget et 39 milliards de francs CFA de crédits de fonctionnement. Au Port, c’est 26 milliards de chiffre d’affaires, 24 milliards de salaires 20 milliards de dette », a révélé le professeur. Qui indique que la dette n’est pas mauvaise. Ce qui est mauvaise, fait-il noter, c’est la mauvaise utilisation de la dette. « Tant qu’on applique les budgets votés, on n’atteindra jamais l’émergence. Il n y a pas d’analyse dans les façons de voter des budgets. On vote mais on ne se soucie pas de l’utilité de la dépense », a regretté le professeur non sans rassurer que les indicateurs économiques ne sont plus aux rouges. Puisque, dit-il : « depuis 2012, notre Etat a fait des bons en avant mais malheureusement, notre Etat ne communique pas bien ».

emedia.sn