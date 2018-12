13 milliards de francs Cfa concentrés sur les travaux du Dac à Kolda

Le lancement des travaux du Domaine agricole communautaire (Dac) de Fafacourou, dans la région de Kolda, est prévu en juin prochain. Le financement de ce projet est de 13 milliards de francs Cfa sur une durée de cinq années. Ce Dac devra générer plus de 6 mille emplois au profit des jeunes. Un Crd s’est tenu à Kolda à ce sujet. Bafodé Cissé est le directeur des opérations au Prodac.

«Je me réjouis de la participation des jeunes et également de l’appropriation de ce projet par les jeunes de cette région. Ils en font véritablement leur propre affaire. Et c’est un projet financé par l’Etat du Sénégal à hauteur de 13 milliards avec beaucoup d’activités en termes de création d’emplois. Nous allons atteindre aussi un chiffre assez important de 6 mille emplois avec environ 90 entreprises créées au bout de 5 ans. Il y aura de la production animale, de la production aquacole, de la production végétale et aussi de la production aquaculture, en plus des activités de transformation», a-t-il déclaré au micro de Radio-Sénégal.

Le grand défi, selon Bafodé Cissé, c’est de mettre le Dac en place. Il explique : «Parce qu’au départ, le premier défi, c’était de boucler le financement. Aujourd’hui, nous avons tout fait pour gagner sur le timing qui avait été donné pour démarrer. Ce qu’on devrait faire en termes de sélection des bureaux d’études et de contrôle est déjà réalisé. Bientôt, en janvier, les bureaux d’études et les consultants seront faits et peut-être d’ici au mois de juin, on aura les premières pièces de ce Dac.»