La nouvelle chaîne digitale de AN24H TV , officiellement lancée

Selon son promoteur, Mamadou Ibrahima Fall, « AN24H.TV est la première chaîne digitale du pays en ce sens qu’elle n’est pas une une simple web Tv, mais plutôt une télévision sur le net. » Et la nuance est de taille, puisqu’à l’inverse des chaînes qui pullulent sur la toile via YouTube,par exemple, AN24H.TV est une télévision qui diffuse sur Internet, mais avec un programme et de la logistique d’une grande chaîne de télévision classique. Avec des bureaux à Dakar, Cape Town, Sydney, en France et en Espagne, le président directeur général entend faire de sa télévision digitale un outil de contribution à la production de contenus numériques sur l’Afrique par elle-même.