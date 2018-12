COP 24-Changements climatiques : Mémorandum d’entente entre le Sénégal et le Maroc dans le domaine de l’environnement

Le Maroc et le Sénégal ont signé lors de la COP 24 à Katowice en Pologne, un mémorandum d’entente dans le domaine de l’environnement et du développement durable. En effet, a soutenu le ministre Sénégalais de l’environnement, dans le domaine précis des changements climatiques, les deux pays ont en commun la lancinante question de la gestion des déchets, sur laquelle a-t-il reconnu, le Maroc a une expérience plus avancée que nous. Mais aussi celle de la promotion d’une énergie renouvelable, où le Maroc n’est pas loin de produire 30 à 40% de son énergie à partir de l’énergie solaire. Des expériences qui pourraient servir d’école au Sénégal dit le ministre, « bien que l’on est dans la dynamique parce que l’on est en train de promouvoir une énergie solaire ».

« C’est pour dire que les problèmes sont communs et quand ils sont communs il faut les aborder avec des moyens communs et la mise en commun de nos actes » a-t-il affirmé.

Nezha El Ouafi, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Énergie du Maroc, dans la même lancée que son prédécesseur, a indiqué que cet accord signé avec un pays frère leur permet le partage de l’expérience Marocaine en terme d’environnement, mais aussi dans le domaine du climat. « Ce cadre nous permet de donner un message politique fort qu’à travers le dynamisme bilatéral, à travers une réponse collective entre les pays africains, ont va faire entendre notre voix commune, les gaz a effet de serre même s’ils ont été produits de l’industrialisation des pays développés nous sommes là pour donner une réponse concrète technique » a-t-elle dit.