Egypte: découverte d’une tombe de plus de 4.400 ans à Saqqara

La tombe du prêtre nommé “Wahtye” date de la Ve dynastie (entre 2.500 et 2.300 avant J.-C.), pendant le règne de Néferirkarê, selon le ministère des Antiquités.

La tombe est “exceptionnellement bien conservée, colorée avec des sculptures à l’intérieur. Elle appartient à un prêtre de rang élevé”, s’est réjoui samedi le ministre des Antiquités, Khaled el-Enany devant un parterre d’invités et la presse.

La tombe contient notamment des “scènes montrant le propriétaire de la tombe avec sa mère, sa femme et sa famille, de même qu’un certain nombre de niches avec de grandes statues colorées du défunt et sa famille”, précise le ministère dans un communiqué.

Les niches sont au nombre de 18 et les statues de 24, selon la même source qui précise en outre que la partie basse de la tombe contient 26 niches plus petites.

En novembre, sur le même site de Saqqara, les autorités égyptiennes avaient révélé la découverte de sept tombes, dont quatre datant de plus de 6.000 ans, par la même mission archéologique égyptienne.

Les archéologues avaient notamment mis au jour des scarabées et des chats momifiés.

Le site de Saqqara, au sud du Caire, est une vaste nécropole qui abrite notamment la célèbre pyramide à degrés du pharaon Djéser, la première de l’ère pharaonique.

Ce monument, construit vers 2.700 avant J.-C par l’architecte Imhotep, est considéré comme l’un des plus anciens monuments à la surface du globe.