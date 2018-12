PSE : Amadou Ba mise sur le renforcement des acquis pour une nouvelle dynamique du PAP 2

Le 8ème Groupe Consultatif du Sénégal s’est tenu ce lundi au siège de la Banque Mondiale, sous la présidence du Chef de l’État Macky Sall. Cette rencontre de haut niveau de deux jours, a pour objectif de partager les objectifs stratégiques de la deuxième phase du Plan d’actions prioritaires du PSE sur la période 2019-2023, afin d’obtenir la forte adhésion de la communauté internationale, matérialisée par des engagements financiers. Le chef de l’État se dit réjoui des résultats obtenus dans la première phase et a salué la présence massive des Partenaires, ce qui prouve encore leur détermination à accompagner le Sénégal dans ce tournant important de sa marche vers l’émergence.

Cette rencontre sera l’occasion de partager le contenu des nouveaux défis et les perspectives à l’horizon 2023 en vue d’un renforcement des acquis de la première phase du Plan d’actions prioritaires du Plan Sénégal Émergent sur la période 2014-2018.

Le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, à saisi l’occasion pour souligner les performances enregistrées sur la période 2014-2018 qui ont permis d’amorcer l’émergence avec succès. Il note que la nouvelle dynamique imprimée par le PAP 2 implique nécessairement une bonne promotion du numérique, un élan d’industrialisation du tissu économique, des actions fortes pour la capture du dividende démographique, un renforcement significatif du capital humain, une croissance forte, inclusive et résiliente, une bonne prise en compte des accords climat et une amélioration continue de l’environnement des affaires pour davantage faire jouer au secteur privé son rôle moteur.

Les Partenaires Techniques et Financiers ont fortement salué les résultats atteints par le Sénégal durant la première phase, tant sur le plan économique que sur le développement social et ont exhorté le Sénégal à consolider les acquis et dans la deuxième phase à mettre l’accent sur un certain nombre de réformes pour davantage attirer les investissements privés. Ils ont magnifié l’engagement et le leadership du Président de la République dans la conduite des politiques publiques et la stabilité politique. Ainsi, les Partenaires Techniques et Financiers, les acteurs de la société civile et les investisseurs privés (internationaux et nationaux), ont exprimé leur adhésion aux choix stratégiques pour le renforcement et l’accélération de la marche vers l’émergence, en garantissant un bon niveau d’atteinte des ODD et des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Ils ont en effet, approuvé à l’unanimité les différents choix stratégiques pour cette prochaine phase de consolidation et encouragé les autorités à poursuivre cette dynamique.

Pour un besoin de financement exprimé de 2850 milliards de Francs CFA, avant même la séance de pledging prévue à cet effet, les partenaires au développement satisfaits par les réalisations de la première phase, ont commencé les engagements de financement. Les engagements de financement annoncés au cours de la journée, compte non tenu des conventions de financement signées en marge de la cérémonie, s’élèvent à 14 milliards de us dollars, soit plus de 7.356 milliards de Francs CFA. Au regard de cette mobilisation et des engagements, cette huitième édition du Groupe Consultatif a été considérée comme un succès.

Étaient présents, les Ministres français de l’Economie et des Affaires Européennes, la Ministre Luxembourgeoise de la Coopération internationale, des présidents et vice-présidents de grandes institutions internationales, des ambassadeurs de plusieurs pays amis du Sénégal ainsi que plusieurs Partenaires Techniques et Financiers, représentés par de fortes délégations, les Investisseurs privés, les organisations de la société civile, du secteur privé national.