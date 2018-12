Sory Kaba, Directeur des Sénégalais de l’Extérieur: « 6000 Sénégalais ont été rapatriés depuis 2013 »

Le directeur des Sénégalais de l’Extérieur, a soutenu que la préoccupation la plus actuelle et largement partagée, c’est celle qui consiste à mettre en place un mécanisme d’assistance au retour et la réintégration.

« Ces rapatriés sont en train d’attendre une seconde chance émanant du gouvernement», souligne M. Kaba, estimant que cette préoccupation est prise en charge par le Président Macky Sall et son régime.

L’As