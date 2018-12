Barthélémy Dias : « Pourquoi Macky n’aura pas suffisamment de temps pour rendre Khalifa inéligible »

Barthélémy Dias est revenu sur les milliards récoltés par le président Macky Sall au Groupe consultatif de Paris, entre autres questions d’actualité. Selon lui, la justice devrait rendre justice et non rendre service. « Quand la Cour de justice de la Cedeao dit que tous les droits du député-maire de Dakar ont été bafoués et que la Cour d’appel n’est pas en phase avec la décision de la Cour de justice de l’organisation sous-régionale, c’est assez dommage pour l’image de la justice sénégalaise. C’est la première fois que nous avons assisté à un procès en appel où le président de ladite juridiction a décidé d’annuler tous les procès-verbaux de l’enquête préliminaire. Je rappelle que le réquisitoire introductif du procureur de la République a pris sa source, entre autres, sur ces procès-verbaux de l’enquête préliminaire à la police. Il prétend avoir puisé dans le rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) », indique le maire de Mermoz-Sacré-Cœur. Sur son emprisonnement de 6 mois, Barthélémy s’est expliqué : « Je n’ai jamais été jugé, je n’ai jamais été condamné. J’ai été pris en otage par ce pouvoir pendant six mois parce qu’il fallait faire voter une loi sur le parrainage et que je ne devais pas être dehors. Il fallait me museler parce qu’on considérait que j’étais la voix des sans voix. »En ce qui concerne les 7000 milliards récoltés par le Président Macky au Groupe consultatif de Paris, Barth indique que le Chef de l’Etat ne rentrera pas avec cet argent dans ses valises, que ce sont de simples promesses basées sur le potentiel macroéconomique du pays.